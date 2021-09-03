 هاني رمزي وداليا البحيري يعودان لفترة السبعينات بصورة - بوابة الشروق
الجمعة 3 سبتمبر 2021 10:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

هاني رمزي وداليا البحيري يعودان لفترة السبعينات بصورة

هاني رمزي
هاني رمزي

نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:02 م
شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره على إنستجرام، بصورة له وهو يرتدي ملابس فترة السبعينات، بصحبة زوجته والفنانة داليا البحيري وزوجها.

وعلق رمزي على الصورة قائلًا: "أنا ومراتي وداليا البحيري وجوزها حسن، حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. ياريت بلاش تريقة علشان إحنا اتريقنا على بعض بكفاية".

يذكر أن الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري يشتركان معا في بطولة مسرحية سرحية "أبو العربي"، ومعهما كل من: حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، أحمد فتحي، محمد جمعة، وداليا البحيري وغيرهم، وهي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.


View this post on Instagram

A post shared by Hany Ramzy (@hanyramzy)


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك