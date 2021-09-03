هاني رمزي وداليا البحيري يعودان لفترة السبعينات بصورة

شارك الفنان هاني رمزي، جمهوره على إنستجرام، بصورة له وهو يرتدي ملابس فترة السبعينات، بصحبة زوجته والفنانة داليا البحيري وزوجها.



وعلق رمزي على الصورة قائلًا: "أنا ومراتي وداليا البحيري وجوزها حسن، حبينا نعيش جو السبعينات طلع شكلنا كده.. ياريت بلاش تريقة علشان إحنا اتريقنا على بعض بكفاية".



يذكر أن الفنان هاني رمزي والفنانة داليا البحيري يشتركان معا في بطولة مسرحية سرحية "أبو العربي"، ومعهما كل من: حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، أحمد فتحي، محمد جمعة، وداليا البحيري وغيرهم، وهي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.







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