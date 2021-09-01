السعودية تبدأ توطين الوظائف التعليمية لتوفير 28 ألف وظيفة

يبدأ اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية السعودية بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ لتوفير 28 ألف وظيفة للسعوديين.

وسيكون التوطين، أي إحلال السعوديين محل الأجانب، في عدد من التخصصات، وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

وينص القرار على فترة سماح من تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار، ويمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يُمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها.

وسوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.