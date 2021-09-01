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رئيس شركة فاكسيرا: نسبة إصابات كورونا في مصر معتدلة مقارنة بالدول المحيطة

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 12:32 ص

أوضحت الدكتور هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح «فاكسيرا»، سبب منح جرعة واحدة من لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا مقارنة بجرعتين من الأنواع الأخرى.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء الثلاثاء، أن نسبة أمان جرعة «جونسون أند جونسون» مقاربة لنسبة أمان الجرعتين من اللقاحات الأخرى، مشيرة إلى أن الأمر يعتمد على قياس نتائج التجارب والدراسات.

وأشارت إلى أن نسبة إصابات كورونا في مصر معتدلة وليست عالية مقارنة بالدول المحيطة التي تتسم بعدد السكان أقل ونسب إصابات مرتفعة، مشددة على أهمية عدم إهمال المواطن في الإجراءات الاحترازية.

وذكرت رئيس شركة فاكسيرا، أن «الالتزام بالإجراءات الاحترازية يساوي حياة»، وخاصة في ظل وجود متحور «دلتا» الذي يتسم بالانتشار السريع، قائلة إن ظهور دلتا لا ينفي وجود الفيروس الأصلي.

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