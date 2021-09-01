بعد 20 عاما من القتال في أفغانستان، غادر آخر جندي أمريكي البلاد، وهو الجنرال كريس دوناهو، القائد العام للفرقة 82 المحمولة جوا من الفيلق الثامن عشر.

وشوهد الجنرال الأمريكي في العديد من الصور التي تم تداولها على نطاق واسع والتقطت في اللحظات الأخيرة من الغزو الأمريكي لأفغانستان، وهو يخطو وحيدا نحو الطائرة، داخل بللورة من اللون الأخضر، ومن خلفه لا تزال بعض الاضواء تسطع في مطار كابل الذي باتت تسيطر عليه حركة طالبان.

الصورة نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية قبل أسبوعين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مصحوبة بتعليق " كانت هذه مهمة صعبة للغاية ومضغوطة ومليئة بتعقيدات متعددة، مع تهديدات نشطة طول الوقت، أظهرت قواتنا الشجاعة والانضباط والتعاطف".

الصورة التي تبدو بسيطة للغاية تحمل معاني ودلالات بالغة التعقيد. "هذه صورة قوية ومشحونة بعمق"، حسبما علقت صحيفة واشنطن بوست على الصورة. وتضيف الصحيفة أن الصورة حملت معنى بأن "هذه نهاية حرب استمرت 20 عاما".

نهاية سينمائية للحرب

قال صحفيون وسياسيون في تعليقهم عن صورة الجندي الأمريكي، إنه

"ارتدى آخر حذاء أمريكي على الأرض" (الأفغانية). إلا أن الصحيفة عقبت على ذلك بقولها إنه "لم يكن بالتأكيد آخر أمريكي يخرج من أفغانستان، يبقى الأمريكيون في أفغانستان والبعض عن طيب خاطر، والبعض الآخر لا، ومن المؤكد أننا سنعود بطريقة أو بأخرى".

وترى الصحيفة أن "الصورة الشبحية الخضراء التي التقطت للجندي الأمريكي لا تعني نهاية الحرب، بل نهاية المهمة"، مضيفة أنه تم استخدام هذا الشكل الذي ظهرت به الصورة إما عن طريق الصدفة أو التمثيل لإعطاء إحساس بالنهاية السينمائية للحرب.

إذ يشير الشكل الدائري للصورة، إلى لقطة القزحية الكلاسيكية التي استخدمها المخرجون في عصر الأفلام الصامتة لإنهاء مشهد أو فيلم كامل.

القبطان آخر من يغادر السفينة

وللصورة أيضا فكرة رنانة عاطفية عن الإحساس بالمسؤولية والتحلي بالشجاعة، إذ يستدعي المجاز الذي تعبر عنه الصورة أن "القبطان هو آخر من ينزل من سفينة غارقة"، وأن "الجنرال هو آخر من يخرج من الباب بينما تطفئ الولايات المتحدة الأنوار في أفغانستان"، كما تشير الصورة إلى معنى آخر أن "الحرب التي هي دائما فوضوية ووحشية وفوضوية، يتم تمثيلها بمشهد من البسالة الفردية، وهي حقيقة مهمة ولكنها محدودة".

كما تشير الصورة إلى قصة شائعة داخل الجيش: يقوم الجنود بواجبهم، وغالبًا ما يخدمون قادة مدنيين غير أكفاء أو عديمي الضمير. في هذه الحالة، يعمل الجنرال كجندي عام مطيع. ويظهر في صورة تقول ضمنيًا: لقد لعبنا دورنا وقمنا بواجبنا. الهزيمة مسألة سياسية وليست عسكرية". وفق الصحيفة.

الحرب تنافس بين الرجال

لا تزال الحرب تنافس بين الرجال بالرغم من تزايد خوض الحروب بالطائرات بدون طيار، لكن من المغري التأكيد على الشجاعة الفردية والاحتفاء بها، ليس فقط لأنها جديرة بالاهتمام، ولكن لأنها تناشد المُثل الرومانسية لكيفية خوض الحروب في عصر أقل تكنولوجيًا. وهذا ما أرادت الصورة التأكيد عليه، بأن الحرب لا تزال تنافسًا متماثلًا بين الرجال، وليست معركة تخاض من جانب بالآلات والمال.