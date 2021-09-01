الخارجية تُطلع وفد تنسيقية شباب الأحزاب على جهود تعزيز المصالح المصرية بالخارج

استقبل السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وذلك في إطار الاهتمام بالتعريف بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية بصفة عامة، والوكالة بصفة خاصة في خدمة وتعزيز المصالح المصرية بالخارج.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، مساء الأربعاء، بأن السفير خليل استعرض محاور العمل المختلفة، وما تقدمه الوكالة المصرية للأفارقة، من خلال برامج بناء القدرات والدورات التدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية، علاوة على إيفادها لخبراء لتدريب الكوادر الوطنية.

وتطرق أمين عام الوكالة، إلى المساعدات التي يتم تقديمها إلى الدول الإفريقية وفقًا لاحتياجاتها، وكذا المساعدات الإغاثية خلال الأزمات، بالإضافة إلى المشروعات المختلفة التي تقوم الوكالة بتنفيذها في مختلف المناطق بالقارة لدفع معدلات التنمية بها.

وشدد على الأهمية التي توليها الوكالة لموضوعات التعليم والمنح الدراسية التي توفّرها للكوادر الإفريقية للدراسة بالمؤسسات التعليمية المصرية المرموقة، في سبيل إعداد كوادر متميزة وقادرة على النهوض بالقارة.

وتناول اللقاء أيضًا، التعريف بالجهود التي تبذلها الوكالة في إطار التعاون الثلاثي مع شركاء التنمية الدوليين والنظراء من الوكالات التنموية في تنفيذ المشروعات التنموية بالدول الأفريقية، وكذا سعي الوكالة الحثيث إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص المصري لترسيخ التواجد المصري في القارة.

من جانبها، استعرضت السفيرة سها الجندي مساعدة وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الجهود المصرية للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، بما يُعزز من مكانة مصر كدولة رائدة على الساحة الإفريقية.

وطرح أعضاء الوفد، أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير عمل الوكالة، وتصورهم لكيفية تعزيز الجهود التي تقوم بها في القارة الإفريقية، ومد مظلة أنشطتها إلى دول أخرى خارج القارة، كما أعربوا عن رغبتهم في توفير تغطية أكبر لأنشطة الوكالة حتى يتسنى التوعية بما تقوم به كذراع تنموي للدولة المصرية مع الإعراب عن استعدادهم للمساهمة في هذا الجهد.

كما أعرب أعضاء الوفد، عن اعتزازهم بالدور الوطني الذي تقوم به الوزارة بصفة عامة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بصفة خاصة في تعزيز المصالح المصرية في الخارج، وأعربوا كذلك عن تطلعهم لاستمرار التواصل والتنسيق مع الوكالة المصرية.