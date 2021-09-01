وزير الخارجية الألماني يختتم جولته بشأن أفغانستان في قطر

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يختتم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارته التي استمرت أربعة أيام إلى خمس دول لها علاقة بالأزمة الأفغانية اليوم الأربعاء.

وزار ماس منذ يوم الأحد، تركيا ثم أوزبكستان وطاجيكستان وباكستان المجاورة لأفغانستان.

وغادر بعد ظهر أمس الثلاثاء، متوجها إلى قطر، محطته الأخيرة، حيث يعود إلى ألمانيا صباح اليوم.

وأعرب ماس أمس عن شكر ألمانيا للدور الذي لعبته دولة قطر في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الألمان من أفغانستان ونقلهم الى ألمانيا.

وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثات أجراها مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المحادثات مع نظيره القطري تناولت التطورات في أفغانستان خلال الأسبوع المنصرم والتي شكلت للجميع تحديا هائلا سياسيا ولوجستيا.

وأضاف الوزير الألماني أن التحديات العسكرية في أفغانستان لم تنته.

وتعتبر قطر أفضل الدول التي لديها اتصالات بحركة طالبان الإسلامية المتشددة.

كما أن للحكام الجدد في أفغانستان مكتبهم السياسي هناك، وهو أشبه بوزارة خارجية.

وأرسل ماس الدبلوماسي والخبير الأفغاني ماركوس بوتسل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مع طالبان.

وأعلن ماس قبل زيارته لقطر أنه لن يتحدث مع طالبان بنفسه.