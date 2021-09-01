نتائج الاجتماع التنسيقي بشأن مباراة السوبر الإفريقي لليد

عُقد بمقر الاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماع تنسيقي بشأن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الجمعة الموافق 10 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور مدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي، وحضر من جانب الاتحاد المصريكل من: أيمن صلاح عضو لجنة الإدارة، ونبيل خشبة أمين الصندوق، وإيهاب العزب المدير التنفيذي، وتامر فكري رئيس لجنة الحكام.

وعقب الاجتماع، خاطب الاتحاد المصري لكرة اليد، ناديي الزمالك والأهلي، بما تم الاستقرار عليه بشأن الأمور التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر عقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة كأس السوبر في السابعة والنصف من مساء الخميس 9 سبتمبر، بمقر الاتحاد المصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يقوم كل فريق بتسليم القائمة النهائية للاعبين قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على أن يتم إرسال القائمة المبدئية بحد أقصى الإثنين 6 سبتمبر، وكذلك يقوم كل فريق بتسليم نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا "PCR" للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي قبل ساعة من موعد الاجتماع الفني، على ألا يتعدى وقت إجراء المسحة 72 ساعة قبل موعد المباراة.

وتقرر أن يكون تدريب فريق الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة من مساء الخميس 9 سبتمبر، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع من مساء نفس اليوم.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فرد لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.