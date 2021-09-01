الرئيس الألماني ينتقد أساطير المؤامرة المعادية للسامية

أعرب الرئيس الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، عن شعوره بالقلق حيال ما وصفه بـ"أسوأ أساطير المؤامرة المعادية للسامية" والتي ظهرت في أعقاب اندلاع جائحة كورونا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاركين في مظاهرات الاحتجاج على سياسة مكافحة كورونا في ألمانيا، دأبوا على رفع النجمة السداسية الصفراء وقد كتب عليها "لم يتلق التطعيم".



وتبدو النجوم من لونها ومن نوع الخط المطبوع عليها مطابقة للنجوم التي أجبر النازيون اليهودَ على ارتدائها إبان المحرقة اليهودية (هولوكوست) في مناطق الاحتلال النازي.



ويأتي هذا في وقت ارتدى فيه محتجون آخرون بزات معسكرات الاعتقال النازي المخططة - في مقارنة منهم لحال المحتجين مع أحوال السجناء في تلك المعتقلات.



وفي رسالة ترحيب بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية الجديدة (روش هشانا)، قال شتاينماير اليوم الأربعاء: "ما يؤلمني ويثير غضبي هو ظهور الكراهية المعادية للسامية والتحريض المعادي لليهود على مثل هذا النحو السافر وبالذات في ألمانيا".



وأعرب الرئيس عن أسفه لأن الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية لم يؤد إلى حدوث تحول في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن اليهود في ألمانيا لا يزالون عرضة للسخرية والحط من القيمة والاعتداءات العنيفة.



وأكد شتاينماير أن هذا أمر لا يمكن احتماله.



وتابع وزير الخارجية الألماني الأسبق: "التصدي لهذه الكراهية واجب الدولة والمجتمع. لأن كل إنسان يعيش في هذا البلد له كل الحق في أن يشعر هنا بالأمان والحماية وبأنه محل رعاية".