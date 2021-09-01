سحب 3010 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال يوم واحد

سحبت الأجهزة المعنية 3010 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية تطبيق عقوبتي الحبس والغرامة على عدم تركيب الملصق الإلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة "بدون ملصق إلكتروني" اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكل أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.