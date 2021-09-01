وقع الألماني الدولي السابق جيروم بواتينج عقدا لمدة عامين مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم.

وأعلن النادي الفرنسي على تويتر اليوم الأربعاء أن عقد بواتينج الحائز مع المنتخب الألماني على بطولة كأس العالم 2014 والذي سيكمل عامه الثالث والثلاثين بعد غد الجمعة، سيستمر حتى صيف 2023.

كان عقد بواتينج مع بايرن ميونخ الألماني انتهى في الصيف الحالي.

ومن المنتظر أن يضع بواتينج خبرته في الدفاع في خدمة ليون تحت القيادة الفنية لبيتر بوس والذي أجرى محادثة طويلة مع بواتينج كانت هي العامل الحاسم في قرار اللاعب الألماني بالانضمام إلى ليون الذي تلقت شباكه 43 هدفا في الموسم الماضي.

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية صفقة انتقال بواتينج بأنها تمثل "إنجازا كبيرا" لمسؤولي ليون.

ونظرا لانتهاء عقد بواتينج مع بايرن في آخر يونيو الماضي، فقد كان مسموحا للنادي الفرنسي بضمه مساء أمس الثلاثاء بعد انتهاء فترة الانتقالات الصيفية لأنه لاعب بدون ناد.

وحتى يمكن ضمه إلى قائمة ليون فقد كان يتعين أن يوقع بواتينج العقد في ليون في موعد أقصاه ظهر اليوم.