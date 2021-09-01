وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم نتيجة شهادة النيل الإعدادية الدولية وشهادة النيل الثانوية الدولية والتي تصدر بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج البريطانية.

الجدير بالذكر أن هذه هي الدفعة الخامسة من الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية من مدارس النيل المصرية بفروعها "العبور، أكتوبر، بورسعيد، المنيا، وقنا".

وشهادة النيل الثانوية الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير العالمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية وهى شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة ومعترف بها عالميًا.

وبناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع في تطبيق نظام النيل التعليمى، تم البدء في إنشاء 9 فروع لمدارس النيل المصرية موزعة على مستوى الجمهورية فى محافظات "دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الشروق، الأندلس، الياسمين، الشيخ زايد، السادات"، وجارى استكمال عدد آخر من المدارس.