 بيانات رسمية: الاقتصاد التركي سجل نموا بـ21.7% في الربع الثاني على أساس سنوي - بوابة الشروق
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بيانات رسمية: الاقتصاد التركي سجل نموا بـ21.7% في الربع الثاني على أساس سنوي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 10:41 ص

أظهرت بيانات رسمية جرى نشرها اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 21.7% على أساس سنوي.

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