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أظهرت بيانات رسمية جرى نشرها اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد التركي سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من العام الجاري.
ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فقد سجل الاقتصاد نموا بنسبة 21.7% على أساس سنوي.