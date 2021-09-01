رئيس وزراء اليابان يستبعد حل مجلس النواب قريبا ويركز على مكافحة كورونا

استبعد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، حل مجلس النواب، لإجراء انتخابات عامة، في أي وقت قريب، في ضوء الوضع الخطير بالنسبة لفيروس كورونا، مما يبدد التكهنات بأنه سيفعل ذلك في منتصف سبتمبر الجاري، حسب وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

ونفى سوجا أيضا أنه يعتزم تأجيل سباق قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، المقرر أن يجرى في 29 سبتمبر الجاري، والذي يجب أن يفوز فيه لكي يبقى في السلطة.

وقال سوجا في رده على تساؤلات من الصحفيين: "لقد قلت إن اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا هي أولويتي الأساسية ولم يتغير ذلك على الإطلاق. وفي ضوء خطورة الوضع الحالي، فإن حل مجلس النواب غير ممكن الآن".

جاءت تصريحات سوجا، وسط تكهنات من قبل بعض نواب الحزب في البرلمان بأن سوجا سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة، على أمل تحقيق فوز متواضع على الأقل، قبل أن يواجه وزير الخارجية السابق، فوميو كيشيدا ومنافسين محتملين آخرين في السباق على قيادة الحزب.