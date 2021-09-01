سميحة أيوب تختار «فنانة شهيرة» لتجسيد سيرتها الذاتية

اختارت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، الفنانة حنان مطاوع لتجسيد سيرتها الذاتية، واعتبرتها أفضل من يقدم هذا الدور.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء: "حنان مطاوع نضجت جدًا، وتعرف الأدوات التي تملكها بشكل جيد جدا".

وأضافت أن حنان مطاوع تولي كثيرًا من الاهتمام بعملها، وعقّبت: "أنا أحترم الإنسان اللي يحترم شغله، ناهيك عن إنه موهوب".

في شأن آخر، اعتبرت سميحة أن عملها هو الرجل الذي لا يعطيها ورقة الطلاق، وقالت: "كل ما أدي لشغلي يدينا".

وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يعني أن العمل أهم من الزوج، موضحة أنه يجب منحه الأهمية التي يستحقها، لكنها رأت أن السيدة لا يجب أن تترك موهبتها أو شغفها بالعمل لتجلس في المنزل ثم قد تنتهي العلاقة بالطلاق، فتضطر السيدة للتسول، وفق تعبيرها.