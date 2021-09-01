مرضى كورونا يشغلون 14% من أسِرّة المستشفيات في أمريكا

أفادت إدارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأن مرضى كوفيد-19 شغلوا أكثر من 14 % من أسِرّة المستشفيات في الولايات المتحدة يوم 31 أغسطس وهي أعلى نسبة منذ 26 يناير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل نقل المرضى إلى المستشفيات لايزال ثابتا عند 2ر14 % كما كان قبل يوم، حيث وصل إجمالي عدد الأسِرّة التي شغلها مرضى كوفيد-19 في المستشفيات إلى 101 ألف و189

وارتفع معدل نقل المرضى إلى المستشفيات في الولايات المتحدة بواقع 7ر0 نقطة مئوية، فوق معدل الخمسة أيام الذي يبلغ 5ر13%.

وسجلت ولاية جورجيا أعلى نسبة من الأسِرّة المشغولة بمرضى كوفيد-19 عند 7ر29 % تليها ولاية فلوريدا بنسبة 7ر28 % .

لدى فلوريدا أعلى عدد من الأسِرّة المشغولة بمرضى كوفيد-19 ، بواقع 15 ألفا و468 ، في انخفاض بنسبة 3ر1 % عن اليوم السابق على ذلك، تليها تكساس بـ14 ألفا و494 مريضا بالمستشفيات، دون تغير عن اليوم السابق عليه.