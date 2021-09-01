تايوان تشدد قواعد الحجر الصحي لطواقم الطيران اعتبارا من 15 سبتمبر

تخطط الحكومة التايوانية لتشديد قواعد الحجر الصحي وفحص طواقم الطيران اعتبارا من 15 سبتمبر، في محاولة لمكافحة تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن مراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه وفقا للقواعد المشددة، يجب أن يخضع أفراد الطاقم في الرحلات الطويلة غير الحاصلين على تطعيم كامل للحجر الصحي لمدة 7 أيام بالإضافة إلى 3 فحوص للكشف عن الإصابة بكورونا.

كما سوف يتعين على أفراد الطاقم الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا الخضوع للحجر الصحي لمدة 5 أيام بالإضافة إلى 3 فحوص.

وسجلت تايوان حالة إصابة محلية واحدة من فيروس كورونا و5 حالات وافدة وحالة وفاة واحدة في أحدث حصيلة يومية لها.