محافظ الأقصر يعقد جلسة تنفيذية لمناقشة مشاكل القطاعات الخدمية

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم (5) لعام 2021، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات والمديريات ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وناقش المسؤلون عدد من المشكلات في مختلف القطاعات الخدمية مثل الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها.

كما شهد المجلس التنفيذي تكريم مريم سمير سعيد إحدى موظفي إدارة اللجان والمؤتمرات بديوان عام المحافظة، لحصولها على درجة ماجيستير إدارة الأعمال الدولية من جامعة اسلسكا.

كما تم تكريم إيهاب حسن أحمد، دير مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية كأفضل مدير مدرسة ثانوية، وحصول المدرسة على المركز الأول على الجمهورية كأفضل مكتبة نموذجية، والحصول على المركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي وتمثيل مصر على مستوى العالم.

كما حصلت مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوية بالمريس، على المركز الأول في الجودة والاعتماد التربوي على مستوى الجمهورية.