الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب عامة لواقعة حسن شاكوش

قال الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابه على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"الشروق" إنه أصدر تعليمات لإدارة التفتيش لتحرير محضر آداب عامة لواقعة مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

جاء ذلك بعد واقعة انتشار فيديو ل"شاكوش" وهو يؤدي أغنية تضمنت العديد من الألفاظ الخارجة والخادشة للحياء العام بقصد الهجوم علي زميله المطرب الشعبي رضا البحراوي، في حفل غنائي أقامه بدون ترخيض، والتي اثارت استياء وغضب الرأي العام.

وسبق وأن أصدرمجلس نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه "وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة.

جدير بالذكر انه شهدت الايام الماضية مشاجرة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي، بدأت في حفل أقيم بالساحل الشمالي، هاجم خلالها "شاكوش" اعضاء فرقة رضا البحراوي، وقام بسبهم بعد ان صعدوا المسرح أثناء غناءه ليجبروه علي إنهاء فقرته الغنائية، استعداد لصعود "البحراوي" المسرح، وعلي الفور قام الاخير بالدفاع عن فرقته واتهام "شاكوش" بانه هرب من مواجهته، فما كان من الاخير ان غني اغنية مليئة بالسب والقذف في حق رضا البحراوي في إحدي حفلاته الغنائية.

يذكر ان رضا البحراوي عضوا بنقابة المهن الموسيقية بينما ينتظر حسن شاكوش شهادة محو الأمية لاعتماد عضويته.