جامعة القاهرة: تخفيض 25% من المصروفات لمن يمحو أمية 10 مواطنين

لجنة لمتابعة تحويل الكتاب المرجعي لإلكتروني وإتاحته على منصة بلاك بورد

ناقش مجلس جامعة القاهرة، عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وخطة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب مناقشة المصروفات الدراسية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجاح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج فور الانتهاء من تصحيحها ورصدها لنحو 278 ألف طالب وطالبة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مهنئا الكليات التي حصلت على شهادة الأيزو الدولية في جودة الإدارة خلال شهر أغسطس وهي الصيدلة والآداب وطب قصر العيني.

وقال إن الإنفاق على الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر يتم بنسبة 95% من التمويل الذاتي للجامعة و5% من موازنة الدولة، بما يعكس النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في زيادة إيراداتها.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إعادة تشكيل عدد من اللجان داخل الجامعة، منها لجان المنشآت الجامعية، والمكتبات الجامعية، والمختبرات والمعامل الجامعية، بالإضافة إلى استحداث لجنة على مستوى الجامعة لمتابعة تحويل الكتاب المرجعي إلى كتاب إلكتروني واعتباره كتابا مرجعيا وإتاحته على منصة بلاك بورد.

وناقش المجلس المصروفات الجامعية للطلاب في برامج السنوات الدراسية بمرحلة البكالوريوس والليسانس للعام الأكاديمي 2021-2022، ووافق المجلس على مقترح رئيس الجامعة، بزيادة نسبة الخصم للطلاب من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالبرامج الدراسية المميزة لتصبح 35%، بالإضافة إلى الموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد.

ووجه الكليات بتعديل لوائحها لتضمن شرط الحصول على شهادة التحول الرقمي بديلًا عن شهادة ICDL بدءا من العام القادم.

ووافق المجلس على إنشاء مبنيين لكليتي التربية والطفولة المبكرة، والتربية النوعية بالفرع الدولي مع إدراجه ضمن الخطة العامة للموازنة، ووجه رئيس الجامعة بتشكيل لجنة للعمل على مقترح وضع تصور لإنشاء كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت لتكون أول كلية من نوعها في مصر لمواصلة الدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة واستكمال عمليات التحول لجامعة من الجيل الرابع.