باكستان تسجل 3559 إصابة جديدة و101 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في باكستان، 3 آلاف و559 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و163 ألفا و688 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 101 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و889 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و43 ألفا و898 متعافيا، بعد أن تماثلت 4140 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 93 ألفا و901 حالة.