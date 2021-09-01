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وكالة: تعرض قاعدة أمريكية في دير الزور بسورية لهجوم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 5:36 ص

 ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي تعرضت لهجوم بالقذائف مساء الثلاثاء.

وأفادت الوكالة بأنه تم "استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بالريف الشرقي بقذيفتين صاروخيتين ولم يتم التأكد ما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال".

وأشارت سانا إلى أن القوات الأمريكية أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات أمريكية في أجواء المنطقة.

وبحسب سانا، تعرضت قواعد للولايات المتحدة في حقلي العمر النفطي وكونيكو لهجمات صاروخية عدة خلال الشهر الماضي "وسط تعتيم من قوات الاحتلال على خسائرها".

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