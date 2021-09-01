 المصري: باسم مرسي انتهى أمره - بوابة الشروق
الأربعاء 1 سبتمبر 2021 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

المصري: باسم مرسي انتهى أمره

محمود عيسى
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:54 م

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة تراجع باسم مرسي مهاجم المقاصة والزمالك السابق، عن الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد 2021-2022.

وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لإذاعة (أون سبورت) :" باسم مرسي وقع بالفعل على عقود انضمامه لصفوف الفريق، ولكننا فوجئنا برغبته في إعادة الشيك الذي حصل عليه".

وأضاف:" لا نفهم ماذا حدث؟ ولكن علمنا أنه فعل ذلك لرغبته في الانضمام لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا".

وتابع:" الموقف النهائي؟ أعتقد أن أمره انتهى بنسبة للنادي المصري".

وأتم:" نعمل على تدعيم الفريق للموسم الجديد بـ7 لاعبين، في مراكز الظهيرين وقلب الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك