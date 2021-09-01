المصري: باسم مرسي انتهى أمره

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة تراجع باسم مرسي مهاجم المقاصة والزمالك السابق، عن الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد 2021-2022.
وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لإذاعة (أون سبورت) :" باسم مرسي وقع بالفعل على عقود انضمامه لصفوف الفريق، ولكننا فوجئنا برغبته في إعادة الشيك الذي حصل عليه".
وأضاف:" لا نفهم ماذا حدث؟ ولكن علمنا أنه فعل ذلك لرغبته في الانضمام لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا".
وتابع:" الموقف النهائي؟ أعتقد أن أمره انتهى بنسبة للنادي المصري".
وأتم:" نعمل على تدعيم الفريق للموسم الجديد بـ7 لاعبين، في مراكز الظهيرين وقلب الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة".