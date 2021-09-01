المصري: باسم مرسي انتهى أمره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة تراجع باسم مرسي مهاجم المقاصة والزمالك السابق، عن الانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي بالموسم الجديد 2021-2022.

وقال عضو مجلس إدارة النادي المصري، في تصريحات لإذاعة (أون سبورت) :" باسم مرسي وقع بالفعل على عقود انضمامه لصفوف الفريق، ولكننا فوجئنا برغبته في إعادة الشيك الذي حصل عليه".

وأضاف:" لا نفهم ماذا حدث؟ ولكن علمنا أنه فعل ذلك لرغبته في الانضمام لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا".

وتابع:" الموقف النهائي؟ أعتقد أن أمره انتهى بنسبة للنادي المصري".

وأتم:" نعمل على تدعيم الفريق للموسم الجديد بـ7 لاعبين، في مراكز الظهيرين وقلب الدفاع وصانع الألعاب ورأس الحربة".