نادي الصيادلة يكرم فريال أشرف وجيانا فاروق

أقيم أمس حفل ضخم فى أحد فنادق القاهرة بتنظيم نادي الصيادلة من أجل تكريم السادة الصيادلة أبطال مصر فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو التي أقيمت خلال الفترة الماضية، وهم فريال أشرف بطلة ذهبية طوكيو، وجيانا فاروق الحاصلة على الميدالية البرونزية، بجانب هادية حسني عضو مجلس النواب وبطلة مصر فى الريشة الطائرة والتى مثلت مصر فى طوكيو 2020.

ورحب عمرو المغربي رئيس لجنة الشباب وأمين الصندوق في نادي الصيادلة بالحضور، وأكد أن الأبطال المصريين قاموا بعزف سيمفونية جديدة فى أكبر المحافل الرياضية، فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على الدعم الذي يتلقاه الأبطال المصريين من الدولة المصرية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعبرت فريال أشرف بطلة ذهبية مصر عن سعادتها البالغة،مؤكدة أن التكريم هذه المرة من نادي الصيادلة له بصمة كبيرة فى حياتي، وشرف كبير ليا التواجد وسط أفضل دكاترة مصر والتكريم الرائع.

بينما تحدثت جيانا فاروق بطلة برونزية مصر فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مؤكدة أن التكريم مختلف هذه المرة خاصة أنه من نادي الصيادلة.

وقالت خلال حفل التكريم:" أشكر الدكاترة الذين قدموا لي الدعم، وأشكر مسؤولو الصيادلة، أنه يتم تكريمي كـ دكتورة، حقيقي سعيدة للغاية.

بينما وجهت النائبة هادية حسني وبطلة مصر فى الريشة الطائرة، الشكر للجميع مؤكدة أن التكريم هذا له طابع خاص خاصة أنه من بيتها.

وقالت هادية حسني خلال حفل التكريم:" سعدت بتواجدي فى احتفال الصيادلة وتواجد أساتذتي والذي قدموا لي الدعم الكبير حتي الوصول للحلم".

ووصفت هادية حسني حصول جيانا فاروق على برونزية الكاراتيه وفريال أشرف على الذهب بالانجاز الكبير لمصر والرياضة، قائلة:" فخورة ببنتي جيانا وفريال وأتمني أن الفترة المقبلة تظل دائمًا النجاحات الكبيرة متواجدة بالدعم ".