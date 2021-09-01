وقال إسماعيل -حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز العراقية، اليوم الأربعاء-: إن "اتفاقات خفض الإنتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد أدت إلى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد- 19".

وأضاف أن "السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة "اوبك" والدول الأعضاء من أجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب، معبرا عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، والعمل على ذلك من قبل الجميع".

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلاس، اليوم الأربعاء، موافقتها على الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية عبر زيادته تدريجياً وبشكل شهري.