ضبط 11 متهما بحوزتهم 7 أسلحة نارية وبانجو في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية، اليوم، حملة مكبرة لضبط الشارع والقبض على الخارجين عن القانون.

وذكر بيان إعلامي صادر من مديرية أمن أسوان، أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 متهما، بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 1.400 كيلوجرام.