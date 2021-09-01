ضبط 11 متهما بحوزتهم 7 أسلحة نارية وبانجو في أسوان

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شنت الأجهزة الأمنية، اليوم، حملة مكبرة لضبط الشارع والقبض على الخارجين عن القانون.
وذكر بيان إعلامي صادر من مديرية أمن أسوان، أن الحملة أسفرت عن ضبط 11 متهما، بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 1.400 كيلوجرام.