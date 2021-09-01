محافظة الجيزة: رفع 359 حالة إشغال وتعد على الطريق في عدة مناطق

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لرفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام؛ لإعادة الانضباط بالشارع.

وفي هذا الإطار، شن حي بولاق الدكرور حملة لإزالة الإشغالات بشوارع التحرير والشريف وترعة عبدالعال 1 والمليجي وناهيا والمصرف، أسفرت عن مصادرة 11 تروسيكلًا وسيارتي نصف نقل، ورفع أكثر من ٢٠٠ حالة إشغال متنوعة، ما بين أنابيب غاز وكراسي ومظلات للشمس.

وفي النمرس، شنت الجهات المختصة حملات لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي والمحال، وأسفرت عن ضبط ومصادرة ٥٠ شيشة ورفع حالات إشغال أخرى، بينما شن حي العجوزة حملات لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، أسفرت عن إزالة التعديات من الباعة الجائلين ومصادرة المحتويات ومصادرة الشيش ومحتويات متنوعة أخرى من الكافيهات التي تقدم خدمة الشيشة بشارع نابلس وشارع غزة، بالإضافه إلى إيقاف أعمال تشطيبات بمحل في شارع جزيرة العرب.

وشنت الجهات المعنية بأوسيم حملة إشغالات بشارع المركز وشارع الجمهورية، أسفرت عن ضبط سيارة مخالفة للقانون ورفع ١٩ حالة إشغال لمحلات وباعة جائلين تشغل الطريق العام بالمدينة.

وفي جنوب الجيزة، جرى تنفيذ حملة صباحية لرفع الإشغالات بميدان الجيزة، وشارع البحر الأعظم، أسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي، فيما شن حي العمرانية حملة إشغالات على شوارع مستشفى الصدر وترعة الزمر ومصرف الكنيسة وأحمد لطفي السيد وعثمان محرم وصبحي المحامي، أسفرت عن رفع حوالي ١٠٠ حالة إشغال وإعادة الانضباط بالشوارع.