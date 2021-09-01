المطرب دياب ضيف «واحد من الناس» الجمعة والسبت

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس"، تذاع على حلقتين الجمعة والسبت في العاشرة مساء، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب.

يأتي ذلك في حوار خاص، وتصريحات تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية ونشأته، وكيف انتقل من الغناء إلى التمثيل، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها.

وتتتاول الحلقة ولأول مرة مداخلة تليفونية من زوجته، وتتحدث عن العديد من الأسرار، والتي تذاع لأول مرة عن دياب الإنسان وعلاقته بأفراد أسرته.

ويتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية، وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما.