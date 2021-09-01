كازاخستان تسجل 4 آلاف و320 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم /الأربعاء/، 4 آلاف و320 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 793 ألفا و791 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 7 آلاف و207 حالات شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 680 ألفا و836 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 115 ألفا و694 مريضا، منهم 26 ألفا و181 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 6 ملايين و629 ألفا و678 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.