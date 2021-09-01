وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن السلطات في تركيا وقبرص مازالت على أهبة الاستعداد مع استمرار المسئولين في مراقبة وضع البقعة النفطية، التي يتقارب حجمها مع مدينة نيويورك الأمريكية، وسط مخاوف من تدميرها للأنظمة البيئية الهشة في البحر.

وأشارت الصحيفة أن البقعة النفطية هددت شبه جزيرة كارباس وسلاسل من الشواطئ الطبيعية والتلال الخضراء، خاصة في شمال شبه الجزيرة وهي منطقة تحت سيطرة تركيا.

جدير بالذكر أن البقعة نتجت عن خزان معطل في محطة للطاقة الحرارية في مدينة بانياس على ساحل البحر المتوسط في سوريا منذ نحو 9 أيام.