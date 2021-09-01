وزير الخارجية البريطاني يزور دول جوار افغانستان

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه سيتوجه إلى المنطقة المحيطة بأفغانستان "الليلة" للمساعدة في تنسيق الجهود لإخراج المزيد من المواطنين الأفغان والبريطانيين المؤهلين من البلاد الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي يسيطر على المطار الدولي في كابول.

وخلال استجواب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم اليوم الأربعاء، اشار راب إلى أن الزيارة سوف تشمل باكستان.

وقال أيضًا إنه على الرغم من أنه "من المهم عدم إضفاء الشرعية على طالبان" ، فإن المملكة المتحدة تريد "أن تكون في وضع يسمح فيه الأمان

والأمن باستمرارية الوجود الدبلوماسى في أفغانستان.

من جهة اخرى ،يجرى مسؤولون بريطانيون وآخرون من حركة طالبان محادثات بشأن كيفية تأمين "ممر آمن" للخروج من أفغانستان للمواطنيين البريطانيين والحلفاء الأفغان.

وأكدت داونينج ستريت(مقر الحكومة البريطانية) أن سير سيمون جاس، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للمرحلة الانتقالية الأفغانية، توجه إلى قطر وسيجتمع مع "ممثلين كبار من طالبان" للتشديد على أهمية السماح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة أفغانستان، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة "الخارجية والكومنولث والتنمية" عن إرسال 15 من المتخصصين في التعامل مع الأزمات إلى باكستان وأوزبكستان وطاجيكستان، لمساعدة الدبلوماسيين البريطانيين في عملهم للسماح للأشخاص بالخروج من أفغانستان، عبر الحدود البرية والوصول إلى المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل المسؤولون، في غضون الـ48 ساعة المقبلة، مع التركيز على مساعدة المواطنين البريطانيين والمترجمين وأفغان آخرين، تم توظيفهم من قبل المملكة المتحدة وهؤلاء الأفغان، الذين يرى أنهم أكثر عرضه للخطر.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية أن الأفغان، الذين عملوا لدى الحكومة والجيش البريطانيين سيكونون قادرين على الانتقال إلى المملكة المتحدة بشكل دائم.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" أن مناقشات سرية جرت بين مسؤولي استخبارات بريطانيين كبار وحركة طالبان في كابول في الأسبوعين الماضيين.