 كوريا الجنوبية تستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا من رومانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا من رومانيا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:17 ص

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها سوف تستقبل 1.5 مليون جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا من رومانيا ابتداء من هذا الأسبوع، وذلك ضمن برنامج التعاون مع رومانيا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية القول إن رومانيا سترسل 1.05 مليون جرعة من لقاح فايزر و450 ألف من لقاح موديرنا.

ومن المقرر أن تصل أول شحنة تقدر بـ 526 ألفا و500 جرعة من لقاح فايزر غدا الخميس، على أن تصل بقية شحنة لقاح فايزر وشحنة لقاح موديرنا في الثامن من سبتمبر الجاري.

وقد قامت الحكومة بشراء جرعات لقاح فايزر من رومانيا، ولكنها ستحصل على لقاح موديرنا مقابل تقديم إمدادات طبية لرومانيا.

وقالت السلطات الصحية "التعاون في مجال اللقاحات يأتي ضمن جهود تعزيز التضامن والكفاءة العالمية لمواجهة جائحة كورونا".

وسيتم استخدام اللقاحات القادمة من رومانيا لتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.

وتعمل كوريا الجنوبية على تعزيز تطعيم هذه الفئة العمرية في محاولة لتقديم جرعة واحدة على الأقل لـ70% من سكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة قبل عطلة شيوسيك.

 


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