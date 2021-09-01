قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، إن الهدف بين بروتوكول التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية هو إتاحة التمويل المطلوب لتوصيل الغاز الطبيعي لكل المنازل في قرى مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى تخصيص 17.2 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من المشروع بعدد 1413 قرية.

وأضاف حلمي، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن البروتوكول يستهدف توصيل الغاز الطبيعي لـ4 ملايين وحدة سكنية، قائلًا إن هذا المستهدف يعادل ما نفذته مصر بملف توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، خلال 33 عامًا.

وأشار إلى المشروع القومي «حياة كريمة» يستهدف تحسين نسبة الصرف الصحي بالقرى من 4% إلى 100%، مضيفًا أن تحقيق 96 نقطة مئوية تحسن يؤدي إلى طفرة في المؤشرات وتحسين جودة الحياة بقرى المشروع.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل له أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يتوافق مع خطط الدولة لتبني معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وإقامة المشروعات منخفضة الكربون والأقل تلوثًا.

وذكر أن التوصيل يدعم توجهات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد والتعافي الأخضر، موضحًا أن البعد البيئي أحد أبعاد التنمية المستدامة والذي يتكامل معه بعد اقتصادي يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مخطط توصيل الغاز الطبيعي، في مرحلته الأولى، يغطي 1413 قرية، لافتاً إلى أن تكلفة البنية التحتية للمشروع تبلغ حوالي 17.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلّق بالبروتوكول الذي ينظم أسلوب التمويل الخاص بالمشروع، ذكر الملا أنه يتم تحت إشراف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المسئولة عن مراجعة التدفقات النقدية، منعاً لحدوث أي معوّقات.