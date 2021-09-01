«وول ستريت جورنال»: واشنطن تركت مترجما في أفغانستان ساعد في إنقاذ بايدن عام 2008

تركت الولايات المتحدة في أفغانستان مترجما ساعد عام 2008 بإنقاذ جو بايدن واثنين آخرين من أعضاء مجلس الشيوخ، اضطرت طائرتهم للهبوط إثر عاصفة ثلجية في أفغانستان.

ووجه المترجم الذي يدعى محمد، وطلب عدم نشر كنيته رسالة إلى بايدن، قال فيها: "مرحبا سيدي الرئيس: أنقذني وعائلتي.. لا تنساني هنا".

وقال الصحيفة الأمريكية إن محمد وزوجته وأطفالهما الأربعة يختبئون من "طالبان" بعد أن تعذرت محاولتهم التي استمرت لسنوات في الخروج من أفغانستان بسبب البيروقراطية، مشيرة إلى أنهم بين عدد لا يحصى من الحلفاء الأفغان الذين تخلفوا عن الركب عندما أنهت الولايات المتحدة حملتها العسكرية التي استمرت 20 عاما في أفغانستان يوم أمس الاثنين.

ومحمد كان مترجما يبلغ من العمر 36 عاما وعمل مع الجيش الأمريكي عام 2008 عندما هبطت طائرتان هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" تابعتان للجيش الأمريكي بشكل اضطراري في أفغانستان خلال عاصفة ثلجية شديدة، وفقا لما ذكره قدامى المحاربين في الجيش الذين عملوا معه في ذلك الوقت.

وكان على متن الطائرة ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي هم بايدن وجون كيري، وتشاك هاغل.

واستقل محمد عربة "همفي" مع قوة رد فعل سريع من الحرس الوطني وسافر لساعات في الجبال القريبة لإنقاذهم.

ونتيجة لذلك، تم تسليم أعضاء مجلس الشيوخ بأمان إلى قاعدة القوات الجوية الأمريكية في بغرام.