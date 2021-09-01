أوكرانيا تكتفي بالتعادل مع كازاخستان بتصفيات أوروبا لكأس العالم 2022

أهدر منتخب أوكرانيا نقطتين ثمينتين في مشواره بالمجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم، المقررة في قطر عام 2022، بعدما سقط في فخ التعادل 2 / 2 في الوقت القاتل مع مضيفه منتخب كازاخستان اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة.

وبقي منتخب أوكرانيا، الذي تعادل في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة، في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الفرنسي (المتصدر)، الذي يستضيف منتخب البوسنة والهرسك في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع (قبل الأخير) مؤقتا.

وتقدم منتخب أوكرانيا مبكرا عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة الثانية، قبل أن يتعادل روسلان فاليولين لكازاخستان في الدقيقة 74.

وعاد المنتخب الأوكراني للتقدم من جديد، بعدما أضاف دانيلو سيكان الهدف الثاني في الدقيقة 90، لكن فرحة الضيوف لم تدم طويلا، بعدما تعادل فاليولين لكازاخستان في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحصل كل منتخب على نقطة .