طالبان تعين حاكما للولاية بنشجير الوحيدة الخارجة عن سيطرتها

قالت قناة "تي.في.1" التلفزيونية الأفغانية، نقلا عن المتحدث باسم قيادة طالبان أمير خان متكي، إن الحركة عينت حاكما لولاية بنجشير، وهي المنطقة الوحيدة التي لم تسيطر عليها حتى الآن.

وأشارت القناة، إلى أن المتحدث باسم قيادة طالبان، دعا خلال ذلك، عناصر المقاومة في هذه الولاية الأفغانية، للانضمام إلى طالبان، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في وقت سابق، قال متكي إن مفاوضات الحركة مع قوات جبهة المقاومة الأفغانية في بنجشير، لم تسفر عن أي نتيجة.

وشدد على أن مقاتلي طالبان، ينتشرون في مناطق قريبة من الولاية المذكورة.