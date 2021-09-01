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ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 1:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 1:12 م

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 5193 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2179 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و178مخالفات السير بدون تراخيص، و22 مخالفة موقف عشوائي، و22 مخالفة لشروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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