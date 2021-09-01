عمال الصحة في الفلبين يتظاهرون للمطالبة ببدل مخاطر بسبب تفشي وباء كورونا

تظاهر اليوم عشرات من عمال الصحة في العاصمة الفلبينية "مانيلا" للمطالبة بصرف بدل مخاطر لهم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتزايد حالات الإصابة بالفيروس في الفلبين.

وارتدى المتظاهرون الكمامات ووسائل الوقاية الطبية أثناء تجمعهم حول مبنى الإدارة الصحية ، ورفعوا لافتات تتضمن شعارات طالبوا فيها بصرف بدل مخاطر مهنة لهم، بالإضافة إلى مطالبتهم باستقالة وزير الصحة فرانسيسكو داقي.

وقال رئيس تحالف عمال الصحة روبرت ميندوزا، أنه من المؤسف أن كثيرا من عمال الصحة تعرضوا للوفاة وللإصابة بالفيروس، واضطر الكثيرون إلى الاستقالة أو إلى التقاعد مبكرا، ومع ذلك نتعرض للإذلال والإهمال أمام الإدارة الصحية لكي يعطونا المزايا المستحقة لنا، ولكنهم لم يصرفوا لنا شيئا حتى الآن".

وأعرب متظاهرون عن شكواهم من أن أفراد أطقم الفرق الطبية تعرضوا للإجهاد أثناء تفشي الوباء، وتعرض 103 منهم للوفاة من جراء الإصابة بالفيروس، حيث كانوا من ضحايا الوباء الذى أودى بحياة حوالى 33400 شخص في الفلبين، ومع ذلك تتم معاملتهم مثل المتسولين.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو داتيرت، قد منح وزارتي الصحة وشئون الميزانية مهلة عشرة أيام بدأت من يوم 21 أغسطس الماضي لدفع مستحقات عمال الصحة، وذلك في أعقاب تهديد الممرضات بالاستقالة، وقيام نقابات صحية بتوجيه إنذار هددت فيه بتنظيم إضرابات عن العمل.

ومن جانبها، فإن رابطة التمريض في الفلبين نظمت مظاهرة احتجاج أخرى للمطالبة بتحسين ظروف العمل وبزيادة عدد العاملين في المستشفيات.