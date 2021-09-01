السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني: زيلينسكي مستعد لمقابلة بوتين في أي وقت

قال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، سيرجي نيكيفوروف، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي مستعد لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في أي وقت كان.

وأضاف نيكيفوروف -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء- أن "الرئيس زيلينسكي صرح عدة مرات، بأنه مستعد لذلك في أي وقت".

وكان زيلينسكي قد أعلن في منتصف أغسطس الماضي، عن ضرورة إجراء مباحثات مباشرة مع بوتين من أجل إطلاق سراح "سجناء القرم"، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في يوليو الماضي، إن" إحدى العقبات الرئيسية أمام عقد مثل هذا اللقاء، هو عدم وفاء كييف بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك".

ومن جانبه، أشار بوتين -في يوليو الماضي أيضا خلال اللقاء مع المواطنين على الهواء مباشرة- إلى أنه ليس لديه ما يتحدث عنه مع زيلينسكي بعد أن وضع الأخير "بلاده تحت الإدارة الخارجية الكاملة"، منوها بأنه لا يرفض الاجتماع، لكن يجب فهم عما سيدور الحديث خلاله.