رئيس جامعة الأقصر يتابع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، جولة ميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

وتفقد عزوز، إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكلية الطب المتمثلة في مراجعة مسارات الاتجاهات ونقاط الإخلاء للطوارئ، وإعداد خطة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الأزمات والكوارث، تمهيدا لاعتماد لجنة الأمن والسلامة بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية الطب.

وفي ختام الجولة عقد رئيس الجامعة، اجتماعا بمسؤولي الامن والسلامة المهنية بالجامعة، لمناقشة استعدادات تنفيذ خطة إخلاء الطوارئ واجراء تدريب عملي للتعامل مع جميع الأزمات والتصرف السريع والآمن والفعال للخروج من المبنى، وتحديد مسؤولية كل قائد وفرد.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على التدريب المستمر لنشر الوعي الثقافي في إدارة الكوارث والأزمات، وتجهيز منظومة للكشف والإنذار المبكر، وتوفير أجهزة ومعدات الإطفاء والإنقاذ وإشارات السلامة بالمبنى، وتجهيز غرفة عمليات لإدارة الأزمات والكوارث مزودة بأجهزة الاتصال المناسبة.