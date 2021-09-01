وأكد عضو مجلس السيادة، ان اتفاقية جوبا لسلام السودان، استفادت من أخطاء الاتفاقيات السابقة، باعتبار أن كل بنودها أدوات للتغيير.

ودعا إلى مقاومة محاولات الرجوع إلى مربع الحرب مرة أخرى، لما خلفته من آثار سلبية ومشاكل من بينها فقدان أجيال كاملة لفرص التعليم

وقال إن الترتيبات الأمنية تعني خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة جديدة لحماية الدستور والسودان.

ووصف عضو مجلس السيادة، زيارة وزير الدفاع لاولو بأنها رسالة قوية بشأن تنفيذ اتفاق السلام، خاصة فيما يخص الترتيبات الأمنية التي تأخرت لأسباب موضوعية، داعياً إلى ضم أبناء النيل الأزرق في القوات المسلحة.

وعبر مالك عقار عن سعادته لتحقيق هدف عظيم من أهداف النضال، يتمثل في تطبيق الحكم الذاتي، الذي ضحى من أجله الكثيرون، داعيا للاستفادة من تجارب الحكم الذاتي في العالم.

ووجه عضو مجلس السيادة، حاكم إقليم النيل الأزرق، بتنفيذ آليات الحكم الذاتي وإنهاء فوضى الاستثمار في قطاع التعدين والزراعة وتوزيع الأراضي السكنية، إلى جانب إجراء المصالحات بين مكونات الإقليم ومحاربة خطاب الكراهية ومراعاة التنوع الحزبي والعرقي والجهوي والجغرافي، وتمثيل المرأة في تشكيل حكومة الإقليم، معرباً عن أمله في يكون النيل الأزرق نموذجا للتعايش السلمي ومحاربة الفساد وحسم الفوضى.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني، التزام الحكومة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن حكومة الفترة الإنتقالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها.

وأوضح وزير الدفاع، أن تدشين بداية الترتيبات الأمنية بمنطقة أولو، تمثل المرحلة الاولى، وستتوالى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة، مشيدا بانضباط قوات جيش الحركة الشعبية شمال التي لم ترتكب أي خروقات.

وأضاف أن القوات التي ستدمج ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة، داعيا حاملي السلاح إلى الانضمام لمسيرة السلام.

من جانبه، قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، إن السلام أصبح حقيقة، لافتا إلى أن بداية الترتيبات الأمنية بمنطقة أولو تعني جدية الحكومة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

ودعا إلى فتح صفحة جديدة لبناء الثقة من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية واستقرار السودان.