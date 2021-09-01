وأضاف سلوتسكي "تصريحات بايدن بشأن أفغانستان هي فشل ذريع تماما مثل حملة واشنطن التي استمرت 20 عاما في ذلك البلد.. بدا الزعيم الأمريكي غير مقنع للغاية.. ما قاله بدا محاولة ضعيفة لإنقاذ شعبيته.. وأشار إلى الانفجارات الأخيرة في مطار كابول التي أودت بحياة العشرات من بينهم جنود أمريكيون.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وفي الوقت نفسه، أشار سلوتسكي إلى أن بايدن كان على حق عندما قال إن عصر العمليات العسكرية التي تهدف إلى فرض تغييرات في البلدان الأخرى قد انتهى.

وقال سلوتسكي: "لا يسع المرء إلا أن يوافق على هذا.. الولايات المتحدة غير قادرة على التصرف بصفتها مدنيا، مستخدمة تعزيز الديمقراطية كغطاء، لكنها في الواقع تتدخل بفظاظة في شؤون الدول ذات السيادة".

وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الأخرى من أفغانستان كان "نجاحا غير عادي" وأن عصر العمليات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل دول أخرى قد انتهى.