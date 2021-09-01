سمحية أيوب: انفصالي عن محمود مرسي لم يكن بسبب خلاف شخصي

قالت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، إن انفصالها عن الفنان الراحل محمود مرسي كان سببه خلافًا في وجهات النظر.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الثلاثاء، أن الخلاف بينهما لم يكن شخصيًّا، مؤكدة أنها كانا على تواصل مستمر.

وأضافت: "كان بيننا ود كبير جدًا.. لما يشوفلي حاجة (عمل فني) يكلمني عنها وأنا كمان أكلمه على شغله.. كمان فيه بيننا طفل".

وأشارت إلى انفصالهما لم يصنع بينهما حالة عداء كما يحدث في كثير من الأحيان، مؤكدة أن من يدفع ثمن هذا النوع من الانفصال هو الأبناء أنفسهم.

وأوضحت أنهما ظلا على علاقة احترام وحب حتى بعد الانفصال، مؤكدة أنه ندم على انتهاء علاقتهما.