حبس المتهم بانتحال صفة موظف وتقليد المستندات الرسمية في الإسكندرية

قررت نيابة الجمرك في الإسكندرية، حبس شخصين، فرد "له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتقليد وتزوير المحررات الرسمية، وانتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية، متخذا من مسكنه الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، مقرا لممارسة نشاطه، مقابل مبالغ مالية.

وطلب النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى قسم التزوير والتزييف لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية، حول قيام شخص بتزوير المحررات الرسمية، وبيعها لراغبيها؛ ممن لديهم موانع قانونية، تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، عقب إيهامهم بأنها صحيحة، وصادرة من الجهات الرسمية.

وكشفت التحريات الأولية صحة الواقعة، فتم تقنين الإجراءات، وعمل كمين له، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبتفتيش مسكنه عُثر على "مجموعة كبيرة من الخطابات، وعقود العمل منسوب صدورها لإحدى الجهات، ومجموعة من عقود تأسيس الشركة (مزورين بالكامل)، و2 كارنيه (مزورين)، باسم المتهم، منسوب لإحدى الجهات، والأجهزة المستخدمة في عمليات التزوير، و3 هواتف محمولة".

وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تدل على عمليات التزوير، وبمواجهته أقر بالواقعة، وأنه يستخدم الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.