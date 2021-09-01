الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية

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يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.