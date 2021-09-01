 الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 9:54 ص

يجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.


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