ميناء دمياط يتعامل مع 24 سفينة متنوعة أمس الثلاثاء

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33142 طنًا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44032 طنًا، بينما وصل إجمالي حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر والسعودية وأمريكا واسبانيا وإيطاليا وباكستان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 5440 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنًا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 3546 شاحنة، كما غادر 10 وحدات نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 3000 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة.