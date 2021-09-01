مهرجان الجونة السينمائي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الخامسة

كشف مهرجان الجونة السينمائي، عن بوستر الدورة الخامسة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر 2021.

وأكدت إدارة المهرجان، أنه على مدار خمس سنوات، واصل "الجونة السينمائي" تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس، ذاكرة أن "الجونة" انطلق كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي، وأصبحت كل دورة من المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الآخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما، مشيرة إلى أن هذا العام، سيتم الاحتفال بمحطة جديدة متمثلة في مرور 5 أعوام على انطلاق المهرجان، معلنة تمسكها بالتزام تعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام