هدية أخرى تضاف إلى قائمة الهدايا التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، وكانت تلك الأخيرة هي عجلين ولاب توت، قدمها حزب "مستقبل وطن" في الغربية، نيابة عن الرئيس؛ ابتهاجا بعودة الطفل "زياد البحيري"، المختطف في المحلة، وتحريره من قبضة مرتكبي الواقعة.

ونجحت قوات الأمن في تحرير الطفل "زياد" من بيت مهجور في الغربية، خلال 24 ساعة من الحادث، الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت قوات الشرطة من تعقب الخاطفين عن طريق التقنيات الحديثة، وقامت برده إلى أهله سالما، وسط فرحة عارمة من أهالي الغربية، التي شاركهم فيها الرئيس.

ليست هذه الهدية، هي الأولى التي قدمها الرئيس لمواطنين مصريين، إنما سبقتها هدايا أخرى في مناسبات مختلفة، أحب الرئيس من خلالها توصيل رسائل عدة إلى المواطنين.

وترصد "الشروق" في هذه السطور، أهم الهدايا التي قدمها الرئيس خلال الفترة الماضية.

• هدية مجند العلمين

خلال زيارة الرئيس السيسي لمدينة العلمين الجديدة في يوليو الماضي، التقى بالمجند "أيمن"، واستمع إلى أمنياته وطموحاته، وما هي إلا ساعات حتى قرر الرئيس إهداء المجند مكتبة كبرى للأدوات المدرسية؛ كمساعدة له على بدء مشروع حياته.

لم يصدق أيمن نفسه، حيث عبر عن ذلك قائلاً: "مكنتش مصدق إني بجوار الرئيس وبكلمه، وكفاية إنى كنت ماشى معاه، وحرص الرئيس السيسى على الاستماع إليّ، وقال لى مرتين (أنت عايز إيه يا أيمن؟)".

وأضاف الشاب أن هذا ليس بالجديد على الرئيس، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الرئيس السيسي.

• هدايا الحج

بعد نجاح اللاعبة المصرية فريال عبدالعزيز في تحقيق الميدالية الذهبية في رياضة الكاراتية بأولمبياد طوكيو 2020، فاجأ الرئيس السيسي، الفتاة، بمداخلة هاتفية خلال استضافتها في التلفزيون المصري.

وفاجأ السيسي الفتاة وعائلتها بهدية الحج إلى بيت الله الحرام، وقال: "أستأذنك إن مصر هي اللي تحجج ماما، وكمان بابا (يؤديان فريضة الحج)، ونبقى سعداء لو أنت كمان حجيتي معاهم، وكمان الحاجة اللي وعدك بابا بيه".

ولم تتمالك الأم نفسها، وتأثرت لهدية الرئيس وبكت على الهواء مباشرة، وقالت: "أنا كنت بتمناها، وبحلم بيها، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك".

كما أكد الرئيس أنه سيتم إطلاق اسم فريال وزملائها على بعض المحاور والجسور خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر.

• سائقة التروسيكل

وفي ذكرى عيد الأم الماضي، أهدى الرئيس السيسي، السيدة ناهد جمال، المعروفة إعلاميا باسم "سائقة التروسيكل"، شقة جديدة ومحل لبيع البضائع.

جاء ذلك بعد مناشدتها بمساعدتها في تربية 5 بنات، بعد أن ضاق الحال بها، وأصبحت تعمل سائقة على التروسيكل لتدبير شؤون منزلها.