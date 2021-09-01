مسؤولون من طالبان وبريطانيا يبدأون محادثات حول السماح للبريطانيين بمغادرة أفغانستان

يجرى مسؤولون بريطانيون وآخرون من حركة طالبان محادثات بشأن كيفية تأمين "ممر آمن" للخروج من أفغانستان للمواطنيين البريطانيين والحلفاء الأفغان.

وأكدت داونينج ستريت(مقر الحكومة البريطانية) أن سير سيمون جاس، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني للمرحلة الانتقالية الأفغانية، توجه إلى قطر وسيجتمع مع "ممثلين كبار من طالبان" للتشديد على أهمية السماح لهؤلاء الأشخاص بمغادرة أفغانستان، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة "الخارجية والكومنولث والتنمية" عن إرسال 15 من المتخصصين في التعامل مع الأزمات إلى باكستان وأوزبكستان وطاجيكستان، لمساعدة الدبلوماسيين البريطانيين في عملهم للسماح للأشخاص بالهروب من أفغانستان، عبر الحدود البرية والوصول إلى المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل المسؤولون، في غضون الـ48 ساعة المقبلة، مع التركيز على مساعدة المواطنين البريطانيين والمترجمين وأفغان آخرين، تم توظيفهم من قبل المملكة المتحدة وهؤلاء الأفغان، الذين يرى أنهم أكثر عرضه للخطر.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الداخلية أن الأفغان، الذين عملوا لدى الحكومة والجيش البريطانيين سيكونون قادرين على الانتقال إلى المملكة المتحدة بشكل دائم.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة "ديلي تيليجراف" أن مناقشات سرية جرت بين مسؤولي استخبارات بريطانيين كبار وحركة طالبان في كابول في الأسبوعين الماضيين.