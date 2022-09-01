وزير الخارجية الروسي: لسنا وحدنا ولن ينجح الغرب في عزلنا عن العالم

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا ليست وحدها في العالم وإن محاولات الغرب لعزلها ستفشل.

وأضاف لافروف خلال اجتماع في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية: "لسنا وحدنا على الإطلاق فهم يحاولون عزلنا ولكن هذه المحاولات مقدر لها بالفشل"، مشيرا إلى أن العديد من الدول في أوراسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا غير راضية تماما عن أوامر الغرب.

وتابع: "لقد بدأوا يدركون جيدا القواعد التي يحاول الغرب فرضها على الجميع ويريدون المساواة في السيادة بين الدول والتي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة وبموجبها تفرض الاحترام والتنوع الثقافي والديني للعالم الحديث".

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن 80% من الدول لم تنضم إلى العقوبات المعادية لروسيا رغم ما وصفه بـ"الضغوط والابتزاز والتهديدات".

وفي السياق نفسه، قال لافروف إن تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، حول معاناة المواطنين الألمان من أجل دعم أوكرانيا كان "اعترافا عجيبا"، لافتا إلى أن الدول الغربية تسترشد بمنطق الأمس حيث "يتم الترويج للعالم أحادي القطب على عكس الاتجاهات الموضوعية في التطور التاريخي".

وميدانيا، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن نظام كييف يواصل محاولاته الفاشلة لإطلاق عمليات هجومية في اتجاه (نيكولاييف – كريفوي روج)، إلا أن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت هزيمة كبيرة بالوحدات الهجومية واحتياطيات القوات الأوكرانية.

وأضاف كوناشينكوف، بحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، في سياق الأعمال العسكرية في هذا الاتجاه، فقد العدو 31 دبابة، و22 مركبة قتال مشاة، و18 مركبة قتالية مصفحة أخرى، و8 شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، و17 وحدة من المركبات الخاصة، وأكثر من 350 من الأفراد العسكريين".

وتابع أنه تم إحباط محاولة هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه خاركوف نتيجة للضرر الذي لحق بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 14 في منطقة قرية "روسكيي تيشكي" ، مشيرا إلى خسائر العدو بلغت أكثر من 50 شخصا، كما حاول الجنود الناجون من اللواء، والبالغ عددهم 56 شخصا الانسحاب باتجاه خاركوف.

وأوضح الفريق كوناشينكوف، أنه عند دخول الضواحي الشمالية الغربية لمدينة سالتوفكا، تعرض جنود اللواء رقم 14 للقوات المسلحة الأوكرانية لإطلاق نار من مواقع تشكيل كراكن القومي المتطرف، الذي قتل معظمهم ، كذلك تمت تصفية أكثر من 100 عنصر من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، و15 وحدة من المعدات العسكرية بضربات من أسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية والفضائية الروسية عند نقطة الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي رقم 93 في منطقة قرية "تشاسوف يار" بدونيتسك.

وفي سياق ذي صلة، أفاد مكتب الدفاع الإقليمي لـ "اقليم دونيتسك"، بأن القوات الأوكرانية قصفت 3 مناجم في الإقليم، فيما لا يزال 41 عاملا تحت الأرض، مضيفا أن القوات الأوكرانية قصفت أحياء من مدينة دونيتسك، مرتين صباح اليوم، بست قذائف من عيار 155، فيما تضرر خط أنابيب الغاز في ضواحي دونيتسك، كما قصفت منطقة نوفراكاخوفكا 4 مرات خلال اليوم.

وكانت سلطات الإقليم قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 4 مدنيين وإصابة 20 جراء قصف لقوات كييف.

وكانت موسكو قد أطلقت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وفي السياق نفسه ، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على أنه لا يمكن لروسيا أن تخسر في النزاع الأوكراني.

وقال لوكاشينكو، خلال كلمة بمناسبة العام الدراسي الجديد أمام طلاب المدارس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس: "لا يمكن لروسيا أن تخسر في أوكرانيا، وأنا والعديد من البيلاروس نؤيد روسيا في هذا المجال".

وأشار إلى أن البعض يصف روسيا وبيلاروسيا بأنهما المعتديتان، موضحا بالقول: "لا، لو لم تنطلق العملية الخاصة الروسية الوقائية لتعرضت بيلاروسيا قبل كل شيء لضربة صاروخية".

وتابع الرئيس البيلاروسي: "لقد تحدثت غير مرة عن ذلك وأظهرت الوثائق الخاصة بنقاط التهديد لبيلاروسيا من الاتجاه الجنوبي"، لافتا إلى أن الغرب سيواصل الضغط في هذا المجال وبذل كل ما بوسعه ليركع روسيا، ومؤكدا أن موسكو لا يمكنها الركوع.