لافروف: نتوقع تقييما موضوعيا من بعثة وكالة الطاقة الذرية حول زابوروجيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تتوقع تقييما موضوعيا من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وأوضح لافروف خلال كلمة له في "يوم المعرفة" (بداية العام الدراسي) بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، اليوم الخميس، أن بلاده تنتظر الموضوعية "على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين، الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية".

وأفادت وسائل إعلام صباح اليوم بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيا للطاقة النووية، وكانت وزارة الدفاع الروسية كشفت -في وقت سابق- عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية صباح اليوم بالقرب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية.